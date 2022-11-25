Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsın döktükleri kanın hesabını soruyoruz ve soracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Teröristler) Kimin eteğine yapışırsa yapışsınlar, bu insanlık düşmanlarından döktükleri her damla kanın hesabını mutlaka misliyle soruyoruz ve soracağız." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki konuşmasında "Savunma sanayi alanında Türkiye'yi dünyanın süper liginde ilk sıralara taşıyana kadar durmayacak, mücadelemizi sürdüreceğiz." açıklamalarında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dördüncü ve son gemimizi de Allah'ın izniyle Pakistanlı kardeşlerimize 2025'in şubat ayında teslim etmeyi planlıyoruz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.