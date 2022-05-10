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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Ali Kemal Akan   | 10.05.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sağlık kontrolü için hastanede bulunan Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud'un sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifa temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

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