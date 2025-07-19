Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerle bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz." dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında, sporcular ve gençlerle bir araya geldi.
Buradaki konuşmasına, milli sporcular ile TEKNOFEST kuşağının öncü neferleri olan gençleri selamlayarak başlayan Erdoğan, Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un yıl dönümünde katılımcılarla bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.
Erdoğan, katılımcıların vasıtasıyla 81 ilin yanı sıra yurt dışında ve gönül coğrafyalarında yaşayan tüm gençlere selamlarını, sevgilerini gönderdiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor, bilim ve teknolojinin farklı branşlarında çok önemli başarılara imza atan, uluslararası alanda Türkiye'yi gururla temsil eden gençlere teşekkür ederek, "Bilginiz, ufkunuz, başarılarınız ve taşıdığınız değerlerle gençlerimize örnek olduğunuz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bir araya gelmemize vesile olan, çocukları tütün salgını ve zararlarından koruma inisiyatifinin tüm mensuplarına şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
"Her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle hayata gözlerini yumuyor"
Buluşmanın Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olan gençler başta olmak üzere ülke ve millet için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Kıymetli gençler, şu hakikati öncelikle ve özellikle ifade etmek isterim. Güçlü devletler hiç şüphesiz güçlü milletlerden oluşur. Güçlü millet olmanın ilk şartlarından biri ise sağlıklı bir toplum yapısına sahip olmaktır. Bu bakımdan tütün ve alkol başta olmak üzere milletimizi bilhassa da gençlerimizi zararlı alışkanlıklardan, bunların pençesinden kurtarmak hepimizin öncelikli görevidir. Bakınız dünyada her yıl yaklaşık 8 milyon kişi tütün kullanımının yol açtığı sağlık sorunları sebebiyle hayatını kaybediyor. Bunların 1,3 milyonu ise dumandan olumsuz etkilenen ve pasif içici olarak adlandırdığımız kişilerden oluşuyor. Yani tütün yalnızca kullananları etkilemiyor, pasif içiciliğe maruz kalan çocukları, kadınları, toplumun tüm kesimlerini tesir altına alıyor. Ülkemizde her sene yaklaşık 100 bin kişi tütün ve tütün ürünlerine bağlı hastalıklar nedeniyle erken yaşta hayata gözlerini yumuyor. Toplum sağlığının yanı sıra çevreye ekonomiye ve sosyal dokumuza da zarar veren tütün ürünleriyle mücadelede dünyada parmakla gösterilen ülkelerden ne yazık ki biriyiz."
Yasal düzenlemeler, denetimler, yaptırımlar, destek ve farkındalık çalışmalarıyla bu alanda çok önemli mesafeler kaydettiklerini vurgulayan Erdoğan, 2008 yılında yeniden düzenleyerek yürürlüğe koyulan 4207 Sayılı kanunla kapalı alanlarda sigara içmeyi yasaklayarak hayati bir adım attıklarını belirtti.
"2025 yılı çapraz denetimlerinde 3 bin 718 ihlali tespit etti"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tütün ürünlerine yönelik reklam, tanıtım ve sponsorluk yasaklarını devreye aldıklarını belirterek, görsellerle uyarılarla tek renk düzenlemesi ile sigara paketlerinin cezbedici olmasının önüne geçtikleri bildirdi.
Aktif denetim ekiplerinin Türkiye genelindeki tütün denetimlerini aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "İl sağlık müdürlüklerimiz bugüne kadar 42 milyonun üzerinde denetim yaptı, 2025 yılı çapraz denetimlerinde ise 3 bin 718 ihlali tespit etti. 184 SABİM Hattı ve mobil uygulamalar eliyle vatandaşlarımız da ihlalleri Sağlık Bakanlığımıza hızlıca bildiriyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımıza ülkemizin dört bir yanındaki 671 adet sigara bırakma polikliniği ile hizmet veriyor, ücretsiz ilaç desteği ve nikotin tedavisi sağlıyoruz. Bugüne dek 3,8 milyon muayene yapıldı, 1,5 milyonu aşkın vatandaşımız tedavi desteğinden faydalandı. Aynı şekilde Alo 171 danışma hattıyla kişiye özel sigarayı bırakma planları hazırlıyoruz." diye konuştu.
Erdoğan, kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle gençleri tütünden uzak tutmaya gayret ettiklerini vurgulayarak, "Bu yıl başlattığımız 'Sigarayı Bırak Hayatını Değiştir' kampanyasıyla 188 bini aşkın vatandaşımıza ulaştık, her birinin hayatına dokunduk. Dumansız bir Türkiye için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Tüm kurumlarımızla yönetimlerimizle üniversitelerimiz ve Yeşilay gibi sivil toplum kuruluşlarımızla gençlerimizin zehirlenmesine müsaade etmeyeceğiz." şeklinde konuştu.
Buluşmaya katıldıkları için tüm katılımcılara teşekkür eden Erdoğan, gençleri dinlemek isteyerek katılımcılara söz verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sporcular ve gençlerin önerilerini dinledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun Yıl Dönümünde Gençlerle Buluşma" programında bir araya geldiği sporcular ve gençlerin önerilerini dinledi.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından hazırlanan video izletildi.
Programda, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duruşunun sigarayla mücadele eden kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Sigara salgınıyla mücadelede etkin politikaların ancak güçlü bir siyasi liderlikle mümkün olduğuna dikkati çeken Durgut, halk sağlığı açısından çok önemli bir reform olan 19 Temmuz dumansız hava sahasının yasallaşmasının yıl dönümünde olduklarını anımsattı.
Sigara endüstrisinin binbir yüzünün olduğunu söyleyen Durgut, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu zehir tezgahında gördüğünüz gibi renkli ambalajlar, aromalar ve yeni yalanlarla başta çocuklar olmak üzere, kırılgan toplulukları hedef almaya devam ediyorlar. Maskeleri düştükçe yeni maskeler buluyorlar. Tehlikeli ürünlerini şekerli, meyveli aromalarla gizlemeye çalışıyorlar. Bu seneki Dünya Sağlık Örgütü'nün Dünya Tütünsüzlük Günü teması sigara endüstrisinin maskesini düşürmek olarak belirlenmişti. Sayın Cumhurbaşkanı'm bugün burada okuyan, düşünen, uygulayan, neticelendiren birbirinden parlak gençlerle beraber sigara endüstrisinin maskesini düşürmek için buradayız"
Sağlık Bakanlığı çalışanı Gülseren Sakarya ise bu yıl Avustralya'da düzenlenecek olan Uluslararası Uzay Kongresinde Türkiye'yi temsil edeceğini ifade ederek 7'si TEKNOFEST'te olmak üzere 27 farklı ödül kazandığını, TEKNOFEST genci olmaktan onur duyduğunu söyledi.
Çevre için mücadele eden genç bir bilim insanı olarak sigaranın sadece sağlığa zararı değil, çevreye olan zararından da bahsetmek istediğini belirten Sakarya, "Sigara izmaritleri her yıl milyonlarca litre suyu kirletiyor ve tonlarca toprağı zehirliyor. Orman yangınları, plastik atık krizleri, şehir kirliliğinin ana sebebi sigara izmaritleri ve bir sigara izmariti 100 litre suyu zehirliyor. Ayrıca sigara üretimi için 600 milyon ağaç her yıl katlediliyor. Bu her iki saniyede bir ağaç demek. Ayrıca tütün dünya üzerinde en yüksek pestisit oranına sahip olmakla beraber sadece topraklarımızı çoraklaştırmıyor aynı zamanda yeraltı sularımızı da zehirliyor. Yani sadece sağlığımızı değil, geleceğimizi de karartıyoruz." dedi.
"Tütün endüstrisi sadece satıştan değil, çevreye verdiği zarardan da sorumlu tutulmalı"
Sakarya, parlak ambalajların, mentollü kokuların, pembe tasarımlarla sunulan renkli sigara reklamlarının arkasında aslında kesilen ağaçlar, kirletilen okyanusların olduğunu ve bu konuda artık susmayacaklarını vurgulayarak, "Tütün endüstrisi sadece satıştan değil, çevreye verdiği zarardan da sorumlu tutulmalı. Tüm bu zararı aynı zamanda vergilendirmeyle ödemelidirler. Çünkü bir zarar meydana geldiğinde bedenini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepimiz ödüyoruz." diye konuştu.
Milli Futbolcu Kaan Ayhan, hem ailesinin hem de futbolun kendisini sigaradan uzak tuttuğu için şanslı hissettiğini belirterek, bu yüzden kendisini bir örnek olarak gördüğünü kaydetti.
Kendi çocukları ile genç sporculara örnek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, hala stadyumlarda fazlasıyla sigara tüketimi ve onunla birlikte oluşan olumsuz şartlarla karşılaştıklarını ifade etti.
Kaan Ayhan, "Belki de biz futbolcular elimizden geldiği kadar uğraşıyoruz. Futbol kalitesini yükseltmeye çalışıyoruz. Taraftarımız da işte stattaki seyircilerimiz de hava kalitesini biraz daha yükseltebilirse bizlerle birlikte çok güzel bir ligimiz, çok güzel futbol olacak ve keyif alacağımız bir ortam olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kaç çocuğun var" sorusu üzerine Kaan Ayhan 2 cevabını verdi. Bunu üzerine Erdoğan, "Maşallah. Ama durmak yok değil mi? yola devam." dedi.
Ayhan, çocuklarının yaşlarının 1 ve 3 olması nedeniyle zorlandıklarını söyledi.
"Sigarayla mücadele yasasıyla hedefi tam merkezden vurdunuz"
Paralimpik sporcu Miray Ulaş, Erdoğan'a suyun üzerinde özgürlük hissiyle yarıştığını, fakat suda tütün endüstrisinin izmaritleriyle karşılaştığını belirtti.
Sahillerde toplanan çöplerin çoğunluğunu izmaritlerin oluşturduğunu aktaran Ulaş, "Bu sadece çevre kirliliği yaratmıyor aynı zamanda denizdeki yaşamı da doğrudan etkiliyor. Sigara içmek bireysel bir tercih değil, çevremizi de etkiliyor, ekosistemi de bozuyor. Bundan kaynaklı sahillerde, plajlarda sigara içmenin engellenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü nefes almak ve temiz çevre en temel haktır ve biz bu hakkı kazanmak için buradayız." ifadelerini kullandı.
Milli okçu Elif Berra Gökkır, Türkiye'nin yıllarca tütün endüstrisinin hedefinde olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bence siz sigarayla mücadele yasasıyla hedefi tam merkezden vurdunuz. Şimdi ise biz gençler tütün endüstrisini hedefe koyuyoruz. Türkiye tüm tütün ürünlerinden arınmış, tamamen sigarasız bir ülke olmalı. Dünyada bu vizyonla hareket eden İngiltere, İrlanda, Avustralya gibi ülkeler var. Biz de ülkemizde dumansız hava sahamızı geliştirebilir, elektronik sigaranın girişini engelleyebilir, çocuklar ve gençler için sigaraları erişilmez hale getirebiliriz." önerisinde bulundu.
Erdoğan da Gökkır'a teşekkür etti.
Trabzonspor U19 takımı sporcularından Ömer Faruk Duymaz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a nikotin torbalarından söz ederek, şöyle devam etti:
"Bu maddeler sigarayı bıraktırmak için piyasaya sürülmüş gibi gösterilse de aslında çeşitli maddelerin birleşimiyle oluşan hafif dozlu bir uyuşturucudur. Ülkemizde özellikle spor camiası içerisinde oldukça fazla görülmektedir. Ağız içinde kullanılan bu madde aynı anda vücuda 10 tane sigara içmiş kadar nikotin yüklüyor. Bu nedenle kullanan kişi çok kısa süre içerisinde bağımlı hale geliyor. Futbol camiası içerisinde de yaygınca kullanılan bu madde hem ulaşılması kolay hem de görünmez olduğu için kimse tarafından fark edilmeden kullanılabiliyor, tüketilebiliyor. Aynı zamanda bu madde uzun kullanımlarda çok ciddi şekilde sağlık sorunlarına sebep oluyor. Pankreas kanseri, yemek borusu kanseri, felç gibi hastalıklar... Ben genç bir sporcu olarak bu tür yasadışı nikotin ürünlerinin ülkemize girmesinin kesinlikle engellenmesi gerektiğini düşünüyorum."
Otonom araç teknolojileri üzerinde çalışan makina mühendisliği öğrencisi ve MCT Sensor Merkutech Takımı kaptanı Hasan İnan, ekibiyle birlikte uluslararası birçok yarışmada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye gayret ettiklerini ve TEKNOFEST'te yaptıkları projeyle güzel sonuçlar elde ettiklerini belirtti.
Tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini bir nevi yeni teknolojiymiş ve sanki zararı yokmuş gibi gençlere pazarlamaya çalıştığını aktaran İnan, "Bizler mühendis olarak iyi biliyoruz ki bu ürünler hem içeriği hem de sahip olduğu çalışma prensibi sebebiyle ciddi tehlike arz ediyor. Bu hususta gençlik elektronik sigara konusunda büyük tehdit altında. Bizler elektronik sigaraların her koşulda ülkemize girişinin engellenmesinde devletimizle beraberiz. Özellikle elektronik sigaraların ülkemizde yolcu yanında girişini daha fazla kısıtlamamız ve kaçak satış ile mücadele etmemiz gerek. Bu ürünlerin erişilebilirliğini azaltabilirsek biz gençleri korumuş oluruz. Sizin kararlı iradenizle bu mücadeleye yeni çağın mühendisleri olarak tam destek vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İnan'a teşekkürlerini iletti.
"Tütün endüstrisi bizlerin aklını hedef alıyor"
Milli Tekvandocu Fatma Zehra Akyazıcı, Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil ettiğini ve başarılarını disiplinli bir hayata ve tüm bağımlılıklardan uzak durmaya borçlu olduğunu belirterek, "Bazı yaşıtlarımın çok küçük yaşlarda elektronik sigaralarla tanıştığını ve bağımlılığa adım attıklarını görüyorum. Bu ömür boyu sürecek bir tutsaklık demek ama bu tuzağa düşmek istemiyoruz. Sizin liderliğinizde bunu başaracağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.
19 yaşındaki futbolcu Oğuzhan Yılmaz'a da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine sağ bekte oynadığını belirterek, "Yaşıtlarımın birçoğu elektronik sigara ya da nargileyle tanışıyor. Sosyal medya, dijital içerikler, renkli ambalajlar... Tütün endüstrisi bizlerin aklını hedef alıyor. Sigara bütün bağımlılıkların giriş kapısı, illegal bağımlılıkların kapısını aralıyor. Aslında bu gençlerin hayatları ondan sonra kararmaya başlıyor." diye konuştu.
Milli yüzücü Doruk Yoğurtçuoğlu da yüzücülerin hem okul hem de spor hayatını birlikte yönetirken çok vakitlerinin olmadığını ve bu kısıtlı zamanlarının birçoğunu sosyal medyada geçirdiğini söyledi.
Yoğurtçuoğlu, "Ancak sosyal medya platformlarında yüksek takipçili kişilerin sigarayı havalı gösterdiğine, sigara içenlerin birer rol model olduğunu görerek, üzülerek şahit oluyoruz. YouTube ve TikTok gibi sosyal mecralarda sigara bir sosyal kabul aracı gibi sunuluyor. Bu reklamlar gizli ama çok etkili. Gençlerin bu sinsi reklamlara kanmaması ve koruması için hep birlikte harekete geçmeliyiz. Çünkü tütün endüstrisi dikkat çekici içeriklerle gençlerin aklını çelmeye çalışıyor." şeklinde konuştu.
"Biz gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız"
Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yaren Duman, kamuya ait olan açık alanlarda da sigara kullanımının sınırlandırılması gerektiğini düşündüklerini dile getirdi.
Özellikle üniversiteler gibi gençlerin vakit geçirdiği alanların, kampüslerin dumansız olması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Duman, "Benim üniversitem olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi dumansız kampüs projesine önemli bir adım attı. Şimdi buradan tüm üniversiteler için, başta YÖK olmak üzere tüm üniversite yönetimlerine seslenmek istiyorum. Kampüslerimiz lütfen nikotinsiz ve dumansız olsun. Bizler sağlıklı bir ortamda yetişmek istiyoruz." isteğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'la bu konuyu konuşacaklarını aktardı.
Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Elif Nur Şahin de KADEM gönüllü gençleri olarak tütün endüstrisinin öncellikli olarak kadınları, gençleri ve çocukları hedef aldığını aktardı.
Şahin, şöyle devam etti:
"Özel tasarlanmış ürünlerle zarafet ve özgürlük gibi kavramları kullanarak kadınları hedef almaktadır. Bugün kadınlar arasında sigara kullanımı artarken, tütün kaynaklı hastalıklar da kadınların ölümlerinde neden haline gelmiş bulunmaktadır. Sigaranın kadın sağlığına özgü ciddi başka sonuçları da bulunmaktadır. Bunlar gebelikte düşük, erken doğum, kısırlık, bazı kadın kanserleri gibi rahatsızlıklardır. Sayın Cumhurbaşkanım, bu yılı Aile Yılı olarak ilan ettiniz. Biz gençler için bu durum çok kıymetli çünkü güçlü bir aile ancak güçlü ve sağlıklı bireylerin bir araya gelmesiyle oluşur. Sigara erken yaşta ölümlere sebep olmakta. Bu nedenle aileler parçalanarak toplum temelinden sarsılmaktadır. Bu duruma kayıtsız kalmamalıyız. Kadını koruyan, aileyi ayakta tutan, toplumu sağlıklı kılan bu mücadelede, biz gençler olarak elimizi taşın altına koymaya hazırız."
"Futbolcu kardeşlerimizin hem performans hem sanatını sergilediği yerde sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda teknik direktör Burak Yılmaz'a da söz verdi.
Yılmaz, "Bu kardeşlerimizin hepsinin kökeninde spor olduğunun farkındayız. Hemen hemen her daldan sevgili sporcularımız burada. En önemlisi de sigarayla mücadeleye spor alt yapılı, spor kökenli kardeşlerimizin dikkat çekmesi ve bu konuda bir savaş başlatması tabi ki beni de çok mutlu etti." dedi.
Hayatının futbol topuyla geçtiğini kaydeden Yılmaz, "Hayatımızı bize futbol topu kazandırdı ama statlarda spor yapan sevgili futbolcu kardeşlerimizin hem performans hem sanatını sergilediği yerde kesinlikle sigaranın olmaması gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da, maçlardan sonra tribünlerin sigara izmaritinden geçilmediğini belirtti.
Astronot Tuva Cihangir Atasever ise "Atmosferimizin dışından, kendi gözlerimle dünyamızın o eşsiz güzelliğine tanıklık etme şansını elde etmiş birisi olarak doğayı, çevreyi, bu denli kirleten, bu denli zarar veren sigara endüstrisiyle mücadele etmenin ben tüm dünya vatandaşlarının ortak bir sorumluluğu olduğuna inanıyorum." dedi.
Uzay yolculuğuna çıkmadan önce kapsamlı testlerden geçtiğini söyleyen Atasever, şöyle konuştu:
"Bu koşullar altında da çok güçlü bir kardiyovasküler sisteme ihtiyacımız var. Çok güçlü akciğerlere ihtiyacımız var ki kalbimiz, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kanı pompalayabilsin. O zor nefes alma koşullarında bayılmayalım ve operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirebilelim. Ben eğer ki sigara içen bir genç olsaydım, bu yolculuğu gerçekleştirme şansım asla olmazdı. Dolayısıyla bu noktada tıpkı benim gibi astronot olmak isteyen gençlere, uzaya çıkmak, dünyayı o uzak noktadan görmek isteyen gençlere, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek üzere mikro yer çekimi ortamında bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek isteyen gençlere benim naçizane tavsiyem, sigaradan mümkün olduğunca uzak durun, hayatınıza asla sokmayın. Sizi bunu başarabilirseniz, muazzam şeyler bekliyor olacaktır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Mümkün olduğunca demeyelim" uyarısı üzerine Atasever, "Asla ve kata hayatınıza sigarayı yaklaştırmayın." dedi.
Futbolcu Uğurcan Çakır da sigarayı dedesini KOAH'tan kaybettiği için hiç sevmediğini aktardı.
Çakır, tütün ürünlerinin televizyonlarda propagandasının yapıldığını belirterek, "Bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu biliyoruz, engellenmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençler ve sporcularla bir araya geldiği programda ilk kez karşılaştığı Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'a, "Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum." dedi.
Erdoğan, katılımcılardan Beşiktaşlı futbolcu Tayyip Talha Sanuç'un kendisini tanıttığı sırada, esprili şekilde "Nee.. Tayyip sen misun? Ben de televizyonlarda Tayyip, Tayyip diye birisini duyuyorum ama nereden çıktı bu Tayyip diyorum." ifadesini kullandı.
Avusturya kampından bu sabah geldiğini belirten Sanuç, sporun gençler üzerinde olumlu etkileri olduğuna inandığını belirterek, "Tütün ve tütün ürünlerinin sporun, sporcuların olduğu ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulmasını ve dumansız alanlara dönüştürülmesini destekliyorum. Bu sayede genç nesillerin çok daha sağlıklı ortamlarda yetişeceğine ve sporun gücünün artacağına inanıyorum." dedi.
Sanuç, sigaranın tribünlerden uzaklaştırılmasının, futbolculara çakmak atılmasının da önüne geçeceğini kaydetti.
Milli binici 14 yaşındaki Zeynep Aba, binicilikte kötü alışkanlıklara yer olmadığını ifade ederek, "Binicilik, tarihimizde yalnızca bir spor değil aynı zamanda bir töredir. Töremizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün gençlerin tütün endüstrisinden daha zararlı olan 'duman değil buhar' yalanlarıyla hedef alındığını görüyoruz ama biz aslında gerçeği biliyoruz. Elektronik sigaralar yeni bir bağımlılık sebebidir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Elektrikli olan daha tehlikeli değil mi?" sorusu üzerine Aba, "Evet, genç sporcular genelde elektronik sigara kullanıyor. Siz bu ülkenin gençlerine inandınız, biz de sizin öncülüğünüzde bu yalanlara geçit vermeyeceğiz." dedi.
Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aba'yı genç yaşındaki derecelerinden dolayı tebrik etti.
"Temiz nefes herkesin hakkıdır"
Milli yüzücü Beliz Çakar, nefesin yüzücüler için önemini vurgulayarak, şöyle konuştu:
"Suyun içinde nefesimi tutabiliyorum ama suyun dışında sigara dumanı yüzünden nefes almak pek mümkün olmuyor. Biz sporcular sigaradan uzak duruyoruz ama kamuya açık alanlarda sigara dumanı yine de bizlere ulaşıyor. Bu nedenle dumansız hava sahası uygulamasının daha güçlü denetlenmesi ve halka açık tüm alanlarda kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Siz bu ülkeye dumansız hava sahasını kazandırdınız, şimdi denetimlerin artırılması ve kamuoyunun bu konuda yeniden bilgilendirilmesi için bir seferberlik başlatılmasını istiyoruz. Temiz nefes herkesin hakkıdır."
Artistik jimnastikçi Ferhat Arıcan, sporun iyileştirici ve dönüştürücü gücünü sadece sahada değil hayatın her alanında yaygınlaştırmak için büyük bir sorumluluk içinde olduklarını söyledi.
Sporla büyüyen gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durduğunu dile getiren Arıcan, "2024 verilerine göre 15 yaşından büyük 3 kişiden biri sigara kullanıyor, bu gerçekten ciddi ve endişe verici bir durum. Gençlerin tütün, sigara kullanmamaları için biraz daha yeni adımlar atmalıyız diye düşünüyorum. Bu anlamda birçok ülke sigara satışına 21 yaş sınırı koydu. Türkiye'ye de bu 21 yaşı getirmenin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım siz de bu konuda dünyada örnek oldunuz, her zaman tütüne karşı oldunuz. Şimdi bu mücadeleyi 21 yaş düzenlemesiyle hep birlikte daha da büyütelim istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Tüm sigara çeşitlerinin satışına son verilmesini rica ediyoruz"
Modern pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Türkiye'yi 5 farklı disiplinde temsil ettiğinin altını çizerek, bu sporların ortak noktasının sağlıklı bir beden ve temiz bir nefes olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu üzerine, yaptığı sporları detaylı olarak aktaran ve yaptığı son dereceleri bildiren Mihrioğlu, sözlerinin devamında "Endüstrinin kadınlara yönelik ürettiği zarif görüntülü sigaralar özgürlüğün değil bağımlılığın simgesi. İnce sigaralar başta olmak üzere farklılaştırılmış tüm sigara çeşitlerinin satışına son verilmesini rica ediyoruz." dedi.
Milli atlet Mizgin Ay, küçükken sigara dumanı altında büyüdüğünü, bu nedenle akciğer kapasitesi düştüğü için bir kez antrenman sırasında bayıldığını, antrenörünün uyarısı üzerine yanında ailesinin bir daha sigara içmediğini ve derecelerinin geliştiğini ifade etti.
Sonraki süreçte Türkiye rekorları kırmaya başladığının altını çizen Ay, "Ailelere ve çevredekilere şunu söylemek istiyorum; Keşke yanımızda sigara içmeseniz ve bizim geleceğimizi karartmasanız." diye konuştu.
Kalkınma uzmanı Gökhan Dinç, sağlık konusunun Türkiye'nin önünde büyük bir kalkınma engeli oluşturduğunu bildirerek, tütün endüstrisinin sağlık sistemine yüklediği rakamlardan bahsetti.
Tütün endüstrisinin Türkiye'ye yılda yaklaşık 1 trilyon lira civarında zarar verdiğine dikkati çeken Dinç, "Sizlerin vizyonu ve kararlılığı sayesinde tütün endüstrisine karşı çok büyük adımlar atma şansı yakaladık ve bunu devam ettiriyoruz." dedi.
Programda söz alan milli sporcu Meryem Elif İyin de şunları söyledi:
"Bir tekvando sporcusu olarak mücadeleyi ringde öğrendim. Fakat şimdi ringin dışında başka bir mücadeledeyiz; Gençliği nikotinden koruma mücadelesi. Tütün endüstrisi kadınları ve özellikle genç kızları slim ve ince sigaralarla hedef alıyorlar. Özellikle elektronik sigaralarla zararsız imajı yaratıp bağımlılığı pazarlıyorlar. Ne yazık ki her geçen gün kadınlar ve genç kızlarda sigara içme oranı artıyor. Sizler tütün yasalarında öncülük ettiniz. Şimdi kadınları bu taktiklerden korumak için slim ve ince sigaraların yasaklanması, Türkiye'de standart paket uygulamasına geçilmesi için atacağınız adımları dört gözle bekliyoruz. Kadınlar nikotinle değil özgürlükle anılmalıdır."
"Okul çevreleri ve parkların tamamen dumansız alanlar olmalı"
İlköğretim matematik öğretmenliği son sınıf öğrencisi Gökçe Amcaoğlu, çocukların sağlıklı bir çevrede büyümesini önemsediklerini ancak ne yazık ki okul çevrelerinde, oyun alanlarında ve parklarda sigara içildiğine tanık olduklarını anlattı.
Bunun, çocukların pasif içici olmasının yanı sıra onların gözünde sigaranın normalleşmesine sebep olduğunu bildiren Amcaoğlu, "Kapalı alanlarda uygulanan sigara yasağının, çocukların bulunduğu açık alanlarda da geçerli olmasını istiyoruz. Özellikle okul çevreleri ve parkların tamamen dumansız alanlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda atılacak her adımı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Genç Yeşilay üyesi Handan Zehra ise sağlıkçı gençler olarak sigaranın toplum sağlığı açısından bir mesele olduğunu çok iyi bildiklerini belirterek, "Etrafta çok sayıda genç, ortam ve arkadaş için sigaraya başlamakta ve sonrasında bu bağımlılıklarını çok zor terk edebilmektedirler. Kimse yalnız bırakılmamalı, kimse bağımlılıklarıyla baş başa kalmamalı. Yeşilay olarak bu döngüyü kırmaya gayret ediyoruz, Tütünsüz Türkiye hedefinizde de yanınızdayız." şeklinde konuştu.
Program, tütün endüstrisinin iç yüzünü deşifre eden klibin izlenmesiyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.