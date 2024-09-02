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Gazze'de 6 İsrailli esirin cesedinin bulunmasının ardından Tel Aviv'de Netanyahu hükümetine karşı düzenlenen protesto gösterisi ikinci gününde devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti

Mehmet Tosun  | 02.09.2024 - Güncelleme : 02.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Shell Üst Yöneticisi Sawan'ı kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/TCCB

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