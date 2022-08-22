Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Koca'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.