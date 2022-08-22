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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Mehmet Tosun   | 22.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit bekçi Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Şişli'de görevi sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca'nın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, şehit Koca'nın ailesine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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