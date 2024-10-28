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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

Ekip  | 28.10.2024 - Güncelleme : 28.10.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz Fotoğraf: TCCB / Mustafa Kamacı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fahiş fiyat köpüğü belli başlı sektörlerde ortadan kalktı, kalkıyor, bunun devamı gelecek. Vatandaşımızın helal lokmasına göz dikenlere göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgemizdeki çatışma ve gerilimlere, gelecekle ilgili çizilen kötümser senaryolara rağmen ekonomimizin temel göstergelerinde iyileşme devam ediyor. Türkiye'nin çıkarı neredeyse oraya gidiyor, menfaati neyi gerektiriyorsa o yönde işbirliği geliştiriyoruz. Dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin BRICS'le gelişen münasebetleri, mevcut angajmanlarımızın alternatifi asla değildir ve olamaz. Biz makas değiştirmiyoruz. Bilakis, Türkiye merkezli bir anlayışla değişen küresel sistemde hak ettiğimiz yeri almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"TUSAŞ saldırısı sonrası, 213 terörist etkisiz hale getirildi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(TUSAŞ'a saldırı) Kandan beslenen terör baronlarının bölgemizde kendilerine yeni efendiler, uşaklığını yapacakları yeni sahipler aradıkları anlaşılıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak bu alçak saldırıyla verilmek istenen mesajları buruşturup çöpe attık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TUSAŞ saldırısı sonrası, terör örgütüne ait 470'in üzerinde noktanın hedef alındığını, 213 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi .

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim terörden, eli kanlı canilerden, mankurtlaşmış maşalardan ve onları kullanan patronlarından alacağımız bir mesaj da zaten olmaz. Terör baronları Türk siyasetini dizayn edemeyecekler, 85 milyonun arasına nifak duvarları öremeyecekler, ülkemizi istikametinden saptıramayacaklar." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin dünyada iftihar kaynağı olan savunma sanayisindeki atılımlarımızı kararlılıkla devam ettireceğiz." dedi.

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