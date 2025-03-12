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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk'ı resmi törenle karşıladı.

Merve Yıldızalp  | 12.03.2025 - Güncelleme : 12.03.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı resmi törenle karşıladı

Ankara

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşıladığı Tusk ile bir süre sohbet etti.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sol bacağında açı ayarlı dizlik bulunduğu görülen Tusk'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan, merdivenlerden çıkarken koluna girerek destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tusk, Türk ve Polonya bayrağı önünde fotoğraf çektirdi.

Daha sonra ikili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tusk'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de eşlik etti.

Erdoğan ile Tusk, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek ve akşam yemeğinde bir araya gelecek.


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