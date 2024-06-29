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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarının 4. Mezuniyet Töreni'nde, torunu Ahmet Akif'in de aralarında bulunduğu öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Zeynep Rakipoğlu  | 29.06.2024 - Güncelleme : 29.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı

Istanbul

NUN Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 eğitim öğretim dönemini başarıyla geride bırakan okulda mezuniyet sevinci yaşandı.

Kurucusunun Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanının Esra Albayrak olduğu NUN Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından kurulan okul, kuruluşundan bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli üniversiteden kabul alan mezunlarının arasına bu yıl 69 öğrencisini daha kattı.

Okulda yapılan törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Prof. Dr. Hayrettin Karaman ve Sadık Albayrak katıldı.

Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif'in da bulunduğu öğrencilerin mezuniyetlerinde duygulu anlar da yaşandı.

Törende konuşan Erdoğan, bundan 10 sene önce milli ve manevi değerlerine bağlı iyi insan yetiştirmek gayesiyle kurulan NUN Okulları'nın da tıpkı çocuklar gibi günbegün büyümesine ve olgunlaşmasına yakından şahitlik ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fıtratı koruyan bir terbiye anlayışıyla eğitime yaklaşan bu güzide kurumda görüyorum ki öğrenciler hayata çift kanatlı hazırlanıyor. Bir yandan manevi değerlerine sahip çıkan diğer yandan sorgulayan, bilgi, irade, duygu ve eylem bütünlüğüne sahip nesiller yetiştiriliyor." dedi.

Öğrencilere nasihatte bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bir duruşu olmalı insanın, bir bakışı, bir anlayışı, bir davası olmalı. Çünkü insana yaşadığını hissettiren aldığı nefes ve atan kalbi değildir. İnsana yaşadığını asıl hissettiren, kendisini aşkın bir davaya adaması ve o dava uğruna mücadele vermesidir. Kendiniz için, Türkiye için, ümmet için, insanlık için kurduğunuz hayalleriniz olsun. Hep söylediğim gibi 'Aşkınan koşan yorulmaz.' Yorgunluğu hissettirmeyecek, sizi geceleri dahi ayakta tutacak, koştukça daha da ileriye gitme isteği uyandıracak idealleriniz olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezuniyet törenine onur konuğu olarak katılan hocası Prof. Dr. Karaman'ı gençlere seslenmek üzere takdim etti.

Erdoğan, 2022 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü sahibi de olan Karaman gibi nice ismin, geçmişte olduğu gibi bugün de duruşuyla kendilerine örnek olmaya ve fikirleriyle yollarını aydınlatmaya devam ettiğini kaydetti.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Ahmet Akif'e diplomasını verdi.

Mezun öğrencilerin alana girişlerinde, Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinden bestelediği "Surda bir gedik açtık" ve "Sakarya Türküsü" adlı eserleri seslendiren Yücel Arzen eşlik etti.

On yıl önce ülkesinde yaşanan iç savaş sebebiyle Türkiye'ye sığınan, Türkçeyi öğrenerek eğitim hayatını burada sürdüren ve bu yıl tam burslu olarak dünyanın en prestijli mühendislik okullarından Caltech'ten kabul alan Muhammed Halil, 2023-2024 mezunlarını temsilen konuştu.

Okul derece ödülünü ülkesini terk etmek zorunda kalmış ya da kendi topraklarında soykırıma uğramış çocuklara ithaf eden Halil, arkadaşlarına dayanışma, üretkenlik ve ortak gayeyle daha iyi bir geleceğin mümkün olacağını ve bölgenin sorunlarının çözülebileceğini söyledi.

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Kurucusu Berat Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak'ın da konuşma yaptığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Öte yandan, X sosyal medya platformundaki Erdoğan Dijital Medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Nun Okullarının düzenlediği mezuniyet törenine katıldı." notuyla törenden fotoğraflara yer verildi.

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