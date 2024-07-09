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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'ndan ABD'ye hareket ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nde Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.

09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nde Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.

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