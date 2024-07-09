Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nde Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO Liderler Zirvesi'nde Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız" dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.