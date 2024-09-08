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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin'le ilgili soruşturmayı yakından takip ediyor

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Narin Güran'a ilişkin soruşturmada olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Güran'ın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

Mümin Altaş  | 08.09.2024 - Güncelleme : 08.09.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin'le ilgili soruşturmayı yakından takip ediyor

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Güran'ın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip ettiğini bildirdi.

Altun, Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunmasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar'da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, halihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kastedenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun."

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