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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'den Elmadağ'daki patlamaya ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda yaşanan patlamaya ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den bilgi aldı.

Zafer Fatih Beyaz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Güler'den Elmadağ'daki patlamaya ilişkin bilgi aldı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlama ile ilgili Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i telefonla arayarak bilgi almıştır. Görüşmede Cumhurbaşkanı'mız, patlamada şehit olan 5 işçi kardeşimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemiştir.

Meydana gelen olaya ilişkin ilgili kurumlarımızca tahkikat başlatılması talimatını da veren Cumhurbaşkanı'mız, ordumuza ve milletimize taziye dileklerini iletmiştir."

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