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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.

Mümin Altaş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşecek

Sabancı suikastının üzerinden 29 yıl geçti
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