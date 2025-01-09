Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.
(Ankara/16.30)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kuruluna başkanlık edecek.
(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin il başkanlığını ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, esnafla bir araya gelecek, Üretici Kadın stantlarını gezecek, Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Açılış Töreni'ne katılacak, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli belediyelerine ziyarette bulunacak.
(Mersin/09.30/11.00/12.00/13.30/15.00/16.30/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde zarar gören "Kapalı Çarşı ve Toptancılar Sitesi Yenileme Töreni"ne katılacak.
(Kahramanmaraş/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerine iştirak edecek.
(Muğla) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı'nı ziyaret edecek, basın açıklaması yapacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.30)
3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında temaslarına devam edecek.
(Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin, geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.
(Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ilk hafta maçları tamamlanacak; B Grubu'nda Erzurumspor FK-Göztepe, C Grubu'nda Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor, B Grubu'nda Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa-Fenerbahçe karşılaşmaları yapılacak.
(Erzurum/13.00/Çorum/15.30/Gaziantep/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya'nın Alba Berlin takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.45) (Fotoğraflı)
3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçlarında Galatasaray, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımını konuk edecek, Beşiktaş ise Fransa'nın UFAB 49 takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Angers/22.00) (Fotoğraflı)
4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi gruplarının beşinci haftasında B Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Sırbistan'ın Tent takımına konuk olacak.
(Obrenovac/21.00)
5- Kadınlar CEV Kupası play-off turu ilk maçında Kuzeyboru, İtalya'nın Igor Gorgonzola takımını ağırlayacak.
(Aksaray/19.00) (Fotoğraflı)
6- İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Mallorca, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Şehir Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
(Cidde/22.00) (Fotoğraflı)
7- Dakar Rallisi'ne Suudi Arabistan'da 5. etap yarışıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.