Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel kurum ve kuruluşlar, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel kurum ve kuruluşlar, Gazze'deki zulmü durduracak, İsrail'in katliamını engelleyecek hiçbir etkili adım atmadı." dedi.
New York
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta TASC tarafından düzenlenen akşam yemeğine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye karşıtı her operasyona gönüllü figüranlık yapan örgüt mensuplarına karşı sizlerden teyakkuz halinde olmanızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irkçılığın olduğu gibi İslam düşmanlığının da bir suç olarak tasnif edilmesi ve yasal yaptırıma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı, vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel sistem, artık tüm etkinliğini, tüm inandırıcılığını kaybetmeye başladı." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görevi barış ve güvenliği sağlamak olan kurumlar, çok açık bir ahlaki çöküş içerisindedir." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lübnan'a karşı gerçekleştiren son saldırılar ve İsrail tarafından yapılan son açıklamalar, savaşı bölgeye yayma çabalarının açık tezahürüdür." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.