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Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Dönüşümü Esenler İlk Etap Teslim Töreni'nin ardından kendisine davette bulunan hak sahibi ailenin evine konuk oldu.

İrem Demir, Mustafa Hatipoğlu   | 20.08.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşümde hak sahibi ailenin evine konuk oldu Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

İstanbul

Ziyarette evde bulunanlardan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "40-50 yıllık binada, artık can güvenliğimizin kalmadığı, günümüz deprem koşullarında ikamet ettiğimiz binalarda, ailelerimiz ve çocuklarımızla sıkıntı içerisinde oturuyorduk. Böyle bir mekanı bize tahsis ettiğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göreceği için saçlarını ördürdüğünü söyleyen küçük kız çocuğu, yazdığı mektubu Cumhurbaşkanı'na takdim etti.

Kız çocuğunun mektubunu okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, metindeki "miniciksin" ifadesine, "Kızım, 1.85 boyundayım." diye karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubu okumasının ardından kendisine, "Ağlıyor musun?" diye soran çocuğa, "Ağlatacaksın beni. Senin bu sözlerinden sonra nasıl ağlamayayım? Beni ağlatacak şeyler koymuşsun." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, ziyaretin sonunda aileyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da eşlik etti.

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