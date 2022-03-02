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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i vefatının yıl dönümünde andı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.03.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Killigil'i andı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakü'yü düşman işgalinden kurtaran, modern Türk savunma sanayiinin öncülerinden Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı vefatının yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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