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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.

01.12.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 20. Milli Eğitim Şurası'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çalışmaları tamamlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu inşallah kısa sürede Meclisimizin takdirine sunacağız." dedi.

 Erdoğan, "Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını genişletmeyi, çalışma şartlarını iyileştirmeyi asla ihmal etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu düzenleme sayesinde öğretmenlerimiz tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadrolu öğretmen ile sözleşmeli öğretmen ayrımını ortadan kaldırıyoruz." dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hak, görev ve sorumlulukları netleştiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde 'başöğretmen' unvanıyla görev yapacaklardır." dedi.

"Eğitimlerini tamamlayan uzman öğretmenlerimizin maaşlarında 1000 lira artış olacak"

Erdoğan, "Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacak hem de maaşlarında 1000 lira artış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başöğretmenler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Bu öğretmenlerimize ilave derece verecek ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz."

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