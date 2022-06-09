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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." dedi.

09.06.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan

İzmir
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, şahsım ve aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir." ifadesinde bulundu.

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