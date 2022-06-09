Cumhurbaşkanı Erdoğan: İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." dedi.
İzmir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, şahsım ve aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, şimdi de cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine, dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor." ifadesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Seçim tarihi belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl haziran ayının ortasında yapılacak." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ülkede kimsenin ötekileştirilmesine izin vermeyiz. Her mazlumun, mağdurun yanında olduğumuz gibi senin de yanında dimdik dururuz Bay Kemal." açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'na) Hangi sebeple olursa olsun hiçbir vatandaşımızın hayallerine ket vurulmasına müsaade etmeyiz. Yeter ki sen aday ol." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Kılıçdaroğlu'na) Meşrebinden dolayı sana aba altından sopa gösteriliyorsa çaresi var. AK Parti Türkiye'si eşit vatandaşlığı garanti altına almış bir ülkedir." ifadesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.