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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hasta ziyareti gerçekleştirdi

Kaan Bozdoğan   | 25.12.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da hasta ziyareti gerçekleştirdi Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Şişli'de özel bir hastaneyi ziyaret etti.

Hastanede hasta ziyaretinde bulunan ve hasta yakınlarıyla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, vatandaşlarla ve hastane personeliyle fotoğraf çektirdi. 

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