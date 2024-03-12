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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin." dedi.

12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde büyükelçilerle bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar. İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamaya çalışmak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İsrail) Bir miktar un, bir miktar makarna, belki bir kuru ekmek alabilmek için sıra bekleyen masum sivilleri katledenlerin bize söyleyecek sözü olamaz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistinli kardeşlerine sahip çıkacak, zalimler karşısında da kesinlikle geri adım atmayacaktır. Hepimizin katledilen Filistinli çocuklara borcu vardır, bu borç da ancak bağımsız Filistin devletinin tesis edilmesiyle ödenebilir. Ramazan ayı boyunca hem resmi kurumlarımız hem belediyelerimiz hem de vakıf ve derneklerimiz vasıtasıyla yardımlarımızı artırarak sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Rusya-Ukrayna savaşı) Bölgede çatışmaları kızıştıracak NATO'ya da sirayet etmesine sebep olacak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği inancındayız. Müttefiklerimiz başta, dost ülkelerden en azından DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne desteği keserek Türkiye ile dayanışma sergilemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

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