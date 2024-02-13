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Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.

Ferdi Türkten  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Barzani'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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