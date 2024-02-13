Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, onur konuğu olarak katıldığı "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında, Barzani'yi kabul etti.
Kabul, basına kapalı gerçekleşti.
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