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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir"de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılan ülkelerin devlet başkanlarıyla "Ebedi Şehir" kompleksini ziyaret etti.

Ferdi Türkten   | 15.09.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebedi Şehir"de ŞİÖ Zirvesi'ne katılan liderlerle sohbet etti

Semerkant

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in davetiyle ŞİÖ Zirvesi'ne özel konuk olarak katılmak üzere Semerkant'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaç dikme töreninin ardından "Ebedi Şehir" kompleksine geldi.

Erdoğan, burada diğer liderlerle kentin yeni inşa edilen ve "Ebedi Şehir" olarak anılan bölgesini gezdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komplekste Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve diğer liderlerle sohbet etti.

Gezi sırasında Putin ile ayrıca sohbet eden Erdoğan, komplekste incelemelerde bulundu.

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