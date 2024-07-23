Dolar
32.95
Euro
35.86
Altın
2,397.72
ETH/USDT
3,458.00
BTC/USDT
66,654.00
BIST 100
11,085.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor DRON - Bursa’nın Gürsu ilçesinde karton üretimi yapan fabrika ile yanındaki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale sürüyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 85. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mustafa Hatipoğlu  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yayımlanan mesajında, "Hatay, farklı kültürlerin ve dinlerin barış içinde bir arada yaşadığı, Anadolu'da kadim medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir. Ana vatanla bütünleşme kararı, Hataylıların güçlü iradesiyle alınmıştır. Bu kucaklaşma kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze değer katmış, uluslararası camiada ülkemizin barışçı kimliğini öne çıkarmış ve saygınlığını artırmıştır. Bu bütünleşme kararı, aziz milletimizin birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tuttuğunun göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak değerler etrafında kenetlenerek geleceğe aynı azim ve kararlılıkla yürüdüklerini belirten Erdoğan, Hatay'ı da kapsayan 6 Şubat'taki depremin, son asırda maruz kalınan en büyük felaket olarak tarihe geçtiğini kaydetti.

Bu depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Erdoğan, "Bu düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen başta olmak üzere, bu milli dava uğruna çaba harcayan herkesi rahmetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için sağanak geçişleri uyarısı
İstanbul'da 3 zanlı, 5 ton 220 kilogram kaçak tütün ile yakalandı
Irak'ın kuzeyinde 1'i kırmızı kategoride aranan 4 terörist etkisiz hale getirildi
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden dolandırıcılık uyarısı
Kış kuraklığı ve yer altı sularının kullanımı Trakya'daki nehirlerin dengesini bozuyor

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay, kardeşlik ve hoşgörü merkezidir

İskenderun Körfezi açıklarında besin arayan "kum köpek balıkları" görüntülendi

Hatay'ın Kisecik Mahallesi'nde afetzedeler için inşa edilen konutlar yükseliyor

Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor

Kaynak ustası kadın, atölye kurup mesleğine daha çok kadın kazandırmak istiyor
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bulgaristan halkına geçmiş olsun mesajı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet