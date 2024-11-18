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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na iştirak etti.

Mümin Altaş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı

Rio De Janeiro

Erdoğan'ın Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Modern Sanat Müzesi'nde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi programı devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk oturumu olan Sosyal Kapsayıcılık ile Açlık ve Yoksullukla Mücadele Oturumu'na katıldı.

Oturum öncesinde, Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'ın tanıtım videosu izlendi.

Erdoğan, zirvede Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yan yana oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lavrov ile bir süre sohbet etti.

Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın açılış konuşmasının ardından oturum basına kapalı devam etti.

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