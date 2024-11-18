Dolar
34.55
Euro
36.63
Altın
2,610.16
ETH/USDT
3,139.40
BTC/USDT
91,000.00
BIST 100
9,395.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi ile sohbet etti.

Mümin Altaş  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Rio De Janeiro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'nın ardından G20 Liderler Zirvesi aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekilirken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile yan yana durdu.

Erdoğan, fotoğraf çekimi sırasında, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile sohbet etti.

Fotoğraf çekimi esnasında liderler, birbirlerinin elini tuttu ve alkış tuttu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobil ulaşımı aksattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avustralya Başbakanı Albanese'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MIKTA Liderler Buluşması'na katıldı
FSM Köprüsü, Özbekistan Milli Bayrak Günü için ışıklandırıldı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de bir kez daha derhal ve kalıcı ateşkesin sağlanması çağrısında bulunuyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet