Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
İstanbul
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonunu da içinde barındıracak.
Paylaşımda, külliyeye ait fotoğraflara da yer verildi.
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