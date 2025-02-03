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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

Mikail Bıyıklı  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak

İstanbul

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşıma göre, açılışı yapılacak külliye, 345 derslik, 88 laboratuvar, 500 kişilik kütüphane, 2 spor salonu, 8 basketbol sahası, suni çimli 2 futbol sahası, 1000 kişilik 2 konferans salonunu da içinde barındıracak.

Paylaşımda, külliyeye ait fotoğraflara da yer verildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esenyurt'ta külliye açılışı yapacak
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