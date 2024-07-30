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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı ve Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Subianto, merdivenlerde Türkiye ve Endonezya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılamada, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakları taşıyan tören mangası da yer aldı.

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