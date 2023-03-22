Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli aylığının 7 bin 500 lira olacağını açıkladı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV-Star TV ortak yayınında gündemi değerlendirdi.
Deprem konutlarına ilişkin, "Yarın temel atmaya başlıyoruz ve söz verdiğimiz gibi inşallah 1 yıl içerisinde kalıcı konutları bitirmeye Rabbim bizleri muvaffak etsin." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın hiçbiri ne deprem bölgesinde ne de dışında çaresiz kalmadı. En önemli gündemimiz deprem olacak, tek derdimiz yaraları sarmak olacak." şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerin ardından yürütülen soruşturmalarda, 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını, 302 şüphelinin tutuklandığını belirterek, deprem bölgesinde kalıcı konutların inşa çalışmaları kapsamında 40 bin 104 afet konutu ile 6 bin 223 köy evinin ihalesinin yapıldığını bildirdi.
Deprem soruşturmalarına ilişkin Erdoğan, "Yakın takipçisi olacağız. Sorumluluklarını yerine getirmeyen, adalet önünde bunun hesabını verecek. Buradan kaçışı yok." ifadesini kullandı.
Üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara ile ilgili, "Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." diyerek, "Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir." şeklinde konuştu.
"(Altılı masa) Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar"
Altılı masa ile ilgi, "Tam anlamıyla bir eski Türkiye fotoğrafı olan koalisyon mantığıyla çalışıyorlar." ifadesin kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Altılı masa) Terör örgütünün parlamentodaki uzantısını da masaya ortak etti, beraber yürüyorlar." dedi.
Tahıl koridoru
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru ile ilgili de "İki üç gün içerisinde Sayın Putin ile telefon görüşmemiz olacak. Adımlarımızı bu alanda da atacağız." şeklinde konuştu.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı göstermemesi ile ilgili de "HDP zaten masanın yedinci ortağı idi. 'Gizli ortak var' demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı." dedi.
"HDP eşittir PKK'dır, HDP eşittir YPG/PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor, bunu benim milletim düşünsün." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar." şeklinde konuştu.
"Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs seçiminden de zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok." ifadesini kullanarak, Cumhur İttifakı'nın genişlemesi ile ilgili de "Yerli ve milli siyaset yapan, milletin değerleriyle barışık siyasi partilere kapımız açık." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı'na katılımlar olursa olumlu karşılarız. Yedili masa gibi koltuk pazarlığı üzerinden değil, ilkeler üzerinden yürüyoruz." dedi.
"17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz"
Erdoğan, "(Kabinedeki) Arkadaşlarımın hemen hemen her birisini şu anda belli illere adaylar olarak görevlendirdik." şeklinde konuştu.
"Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Bey'i Ankara'da bir bölgeye milletvekili adayı yapıyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Genel seçimde) 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik." şeklinde konuştu.
Deprem sonrasında kiralardaki artışlar
Deprem sonrasında kiralardaki artışlara dair, "Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız yakın takipteler. Kira konusunda sıkıntı oluşturulmasına izin veremeyiz.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gıda fiyatları ile ilgili de "Bu artışlar tamamen spekülatif. Bunu maliyetle açıklayamazsınız. Spekülatif artışların önüne kesinlikle geçeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Et ve Süt Kurumu) Kıyma ve kuşbaşı miktarını 2 katına çıkaracak, satış noktalarında fiyat kıyma için 119 lira, kuşbaşı et için 129 lira olarak belirlendi." şeklinde konuştu.
"Türkiye hep barıştan yana olacaktır ve barışın savunucusu olacaktır"
Erdoğan, "Türkiye kolay kolay herhangi bir savaşın tarafı olmayacaktır, hep barıştan yana olacaktır ve barışın savunucusu olacaktır." ifadesini kullandı.
"Togg için şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldi"
Yerli elektrikli otomobil Togg için şu ana kadar yaklaşık 80 bin talep geldiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Togg akıllı cihazımızın üretim hedefi bu yıl 20 bin, inşallah 2030'a kadar 1 milyon Togg üretmiş olacağız." dedi.
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