Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgelerinde 27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgelerine ilişkin, "27 bin 949 konutun inşasına başlamış durumdayız, hatta köy evlerinden bazıları bitme aşamasına geldi, yaza kadar bunları da bitireceğiz." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber-ATV ortak yayınında gündeme ilişkin değerlendirmede bulunuyor.
"Ey muhalefet, askerime, jandarmamıza, polisime hakaret etmekle size ekmek çıkmaz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerimize hakarette bulunanlar vatan hainidir. Bunların vatanını, milletini sevmek gibi bir derdi yok." şeklinde konuştu.
"İmar affıydı falan artık düşünemeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmar affıydı falan artık düşünemeyiz. Çünkü düşünmeye kalırsak şu andaki depremde yaşadıklarımızla karşı karşıya kalırız." dedi.
Kentsel dönüşümle ilgili olarak da Erdoğan, "Hocalarımızla beraber çalışıyoruz. Yeni dönemde teferruatlı şekilde ele alıp yasal düzenlemeleri de yapmak suretiyle bir adım atabiliriz." ifadesini kullandı.
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