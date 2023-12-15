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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız

Zeynep Rakipoğlu  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da pazar günü yapılacak temayül yoklamasına ilişkin, "Aralık ayının sonuna doğru birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, (Biden'la görüşmede F16 konusu) Biden kendisinin olumlu bir bakış açısının olduğunu ve bununla ilgili Kongre'ye teklifini yapmaya hazır olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail artık bir yalnızlığa doğru gidiyor. Bundan sonraki süreçte de bu yalnızlığı daha da artacaktır." diye konuştu.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

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