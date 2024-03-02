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Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi açılışını yaptığı Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastalara ziyarette bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü  | 02.03.2024 - Güncelleme : 02.03.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya Şehir Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninin ardından incelemelerde bulunduğu hastanede, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ve yetkililerden bilgi aldı.

Tedavi gören hastaları ziyaret eden, doktorlardan durumlarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, hastalarla yakından ilgilenip, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu bir hasta, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını vurgulayarak, "Seni de gördüm ya dünya benim oldu. Çok istiyordum görmeyi. Mitinge gelemedim. Ama 'Bir isteğin var mı?' diye sakın sorma. Yoksa Finike yoluna tünel isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hastaya, "Senin istediğin bu olsun. Bizim işimiz bu." yanıtını verdi.

Erdoğan'ın farklı ameliyatlar geçiren bir başka hastayı ziyaretinde de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya Şehir Hastanesinde açılışından bu yana 1300'e yakın ameliyat, 135 bin acil ve poliklinik muayenesi gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca, "Önümüzdeki ay TUS nedeniyle asistan alımı olacak, 21 eğitim kliniği tamamlandı, dolayısıyla bu 21 alana da asistan hekimleri vermiş olacağız." bilgisini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinde, hastanedeki sağlık çalışanlarıyla da fotoğraf çektirdi.

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