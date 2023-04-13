Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız deprem bölgesinde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "(Deprem bölgesi) Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmek." dedi.
Malatya
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen, deprem konutları temel atma ile 1442 konut, 250 köy evi ve 47 dükkanın anahtar teslim törenine katıldı.
Malatyalıların ramazan ayını, gelecek Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bu yıl ramazan ayını Malatya'nın da aralarında bulunduğu şehirlerde yaşanan depremler sebebiyle buruk geçirdiklerini söyledi.
Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "Nerede olursak olalım, hangi işle uğraşırsak uğraşalım kalbimiz de kafamız da hep burayla, buradaki insanlarımızla. Biz asla bu depremi unutmadık. Depremde kaybettiğimiz canları unutmadık, deprem yıkıntıları altında kalan hayalleri unutmadık. Ölenleri geri getiremeyiz ama onun dışındaki tüm kayıpları telafi etmekte kararlıyız." diye konuştu.
"Malatya'dan yükselecek 'Allah razı olsun' sözü dünyalara bedeldir"
Erdoğan, yıkılan evlerin yerine daha güvenli ve modernlerini yapacaklarını, iş yerlerini daha ferah şekilde yeniden inşa edeceklerini belirtti.
Şehirleri en güzel haliyle yeniden ayağa kaldıracaklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çünkü biz bu ülkeyi aşkla seviyoruz. Biz Malatya'ya sevdalıyız, kayısıya sevdalı olduğumuz gibi. Türkiye'ye sevdalıyız çünkü bu millete hizmet etmek şereflerin en büyüğü. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Güzellikte eşi bulunmaz Malatya'dan yükselecek bir Allah razı olsun sözü bizim için dünyalara bedeldir. İkrar verdiğinde ikrarından dönmeyen, davasına sadık Malatya yanımızda olduğu müddetçe Allah'ın izniyle önümüzde hiçbir engel duramaz. Ahdine ve sevdasına sahip çıkan Malatya, bizimle olduğu sürece bizim bileğimizi Allah'ın izniyle kimse bükemez. Göğsünde bin yılların şeref nişanını taşıyan Malatya ile yol yürüdükçe Türkiye Yüzyılı bize bir el uzatımı mesafede. Battal Gazi'lerin, Sadrettin Konevi'lerin, Niyazi Mısri'lerin şehri Malatya'dan aldığımız ilhamla medeniyet bayrağımızı yükseltiyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın zor, dar, kara günde bir olanların, birliğinden, dirliğinden, vakarından taviz vermeyenlerin, yüreğiyle, bileğiyle, alın teriyle vatanına sahip çıkanların, ecdadın emanetini yaşatmayı şereflerin en büyüğü bilenlerin şehri olduğunu söyledi.
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
"Malatya, 'sevdiğin yar Malatya'ya değmeli' diyen gönül sultanlarının, velhasıl adam gibi adamların, kadın gibi kadınların, delikanlı gibi delikanlıların şehridir. Ne diyor şair? 'Bey Dağı'nın yükseğinde kar olur, görmeyince dünya bana dar olur, ben ezelden Malatya'yı sevmişim, gönül kimi sevse ona yar olur.' Evet. Bu Malatya, ipini, Kandil'deki PKK'lıların eline verenlere yar olur mu? Bu Malatya Pensilvanya'daki FETÖ'cülere gülücük dağıtanlara yar olur mu? Bu Malatya, kumar masası kurup, milletin ve devletin geleceğini ortaya sürenlere yar olur mu? Bu Malatya ülkesinin güvenliğini terör örgütlerine, ekonomisini Londra tefecilerine, dış politikasını emperyalistlere teslim edeceklere yar olur mu? Hay maşallah. Siz bu işi bitirdiniz. Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta da sandıklarda bitireceksiniz. Malatya'ya da zaten bu yakışır."
Bir vatandaşın açtığı, üzerinde "Aşkım yüce dağlar kadar, içerimde volkan kaynar, bilemezsin sen Kemal, sevdalılar beni anlar." pankartını okuyan Erdoğan, "İşte gençler bu işi biliyor. Malatya'ya bunlara en güzel cevabı sandıkta vermek yakışır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, 14 Mayıs'ta da hep birlikte kutlu yürüyüşü devam ettireceklerini dile getirdi.
"872 bin bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı"
Milletlerin tarihlerinde kimi acı kimi tatlı ama hepsi de geleceği için önemli yol ayrımları olan hadiselerin olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
" Türkiye için asrın felaketi 6 Şubat depremleri de 14 Mayıs seçimleri de böyle bir öneme sahiptir. Ülkemiz tarihinin en geniş alanda yıkıma ve en çok can kaybına yol açan depremini hep beraber yaşadık. Deprem bölgesindeki 6 milyona yakın bağımsız bölümü inceleyerek bunlardan 872 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olduğunu belirledik. Malatya'da bu rakam 132 bine yakındır."
"Amacımız 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normale döndürmek"
Deprem felaketinin ardından arama kurtarma, enkaz kaldırma, acil yardım, geçici barınma çalışmalarıyla birlikte kalıcı konutların yapımıyla ilgili hazırlıklara başladıklarını dile getiren Erdoğan, depremden 15 gün sonra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ vasıtasıyla kalıcı konutların yapımıyla ilgili ilk kazmayı vurduklarını hatırlattı.
Erdoğan, "Amacımız 319 binini bir yıl içinde teslim edecek şekilde, 650 bin yeni konut ve köy evi yaparak şehirlerimizi normal hayatlarına döndürmektir." dedi.
İş yerlerini de ihmal etmediklerini kaydeden Erdoğan, "İlk etapta küçük sanayi sitelerinde 6 bin iş yeri yaparak esnaf ve sanatkarlarımıza vereceğiz. Malatya'daki hak sahipleri için 70 bin konut ve 25 bin 300 köy evi inşa etmeyi planladık. Yeni konutlarımızı zemin artı 3 veya 4 katı geçmeyecek şekilde yapacağız. Yerinde dönüşecek konutlarımızı da aynı anlayışla ihya edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Alandaki bir vatandaşın taşıdığı, "Lider masa başında değil, iş başında belli olur." sözlerini okuyan Erdoğan, "Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür eseri, aynen senin dediğin gibi." dedi.
Tüm bu binaları Malatya'nın geleneksel mimarisine, insanların hayat alışkanlıklarına uygun şekilde tasarladıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Altyapısıyla okuluyla hastanesiyle çarşısıyla parkıyla, adeta Malatya'nın çevresini küçük küçük şehirlerle donatacağız. Bölge genelinde bugüne kadar ihalesini yaptığımız 94 bin konut ve köy evinden yaklaşık 43 bininin temelini attık. Bunlardan Malatya'da inşa edeceğimiz 6 bin 700'ünün temelini de bugün sizlerle beraber atarak 'Ya Allah bismillah' diyoruz. Temelini attığımız Battalgazi'deki 2 bin 480 konutun, Doğanşehir'deki 952 konutun ve 161 köy evinin inşallah fazla uzatmadan, kısa zamanda teslimatını yapacağız. Yeşilyurt'ta 2 bin 722 konutun, Yazıhan'da 157 konutun, Akçadağ'da 228 köy evinin hak sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Malatya'da ayrıca Pütürge, Yeşilyurt ve Battalgazi'de daha önceki depremden dolayı hak sahibi olan 1692 kardeşimizin konutunun ve köy evinin anahtarlarını teslim edeceğiz. Bu konutlarımızın ve köy evlerimizin de vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, 6 Şubat depremleri için inşasına başladığımız köy evlerinden bir kısmını Ramazan Bayramı'nda teslim edeceğiz."
"79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"
Erdoğan, Malatya'da "İlk Evim Projesi" kapsamında 2 bin 791 konut yaparak daha önce verdikleri sözleri de tutmayı sürdürdüklerini vurgulayan Erdoğan, "Tabii aslında biz Malatya'ya çok eser ve hizmet kazandırdık. Hükümetlerimiz dönemlerinde Malatya'ya güncel rakamlarla yaptığımız yatırım ne biliyor musunuz? 79 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık." ifadelerini kullandı.
Eğitimde 5 bin 689 yeni derslik inşa ettiklerini, kente ikinci bir devlet üniversitesi olarak Turgut Özal Üniversitesi'ni açtıklarını hatırlatan Erdoğan, gençlik ve spor alanında 12 bin 160 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binalarını kazandırdıklarını, bir stadyum ile çeşit branşlarda toplam 56 spor tesisi inşa ettiklerini anlattı.
Sosyal yardımlarda, Malatyalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplam 5,5 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:
"Sağlıkta, 16'sı hastaneden oluşan toplam 70 sağlık tesisi yaptık. Ulaştırmada, 36 kilometreden devraldığımız Malatya'daki bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 464 kilometreye ulaştırdık. Halen devam eden yol projelerimizi inşallah kısa sürede tamamlıyoruz. Tarım ve ormanda, Malatya'ya, 14 baraj, bir gölet, 14 sulama tesisi, bir yeraltı depolama tesisi, 49 taşkın koruma tesisi ve 10 adet hidroelektrik santral inşa ettik, 7 barajın da yapımı sürüyor. Son 20 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 421 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. İnşası süren 10 sulama tesisimizle 233 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Malatyalı çiftçilerimize toplam 2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide bir teknopark, 4 araştırma geliştirme merkezi, bir tasarım merkezi kurduk. Malatyalı iş insanlarımıza toplam 3 milyar lira tutarında prim teşviki verdik."
"Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Kale ve Pütürge'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerjide 191 bin doğal gaz abonesi olan Malatya ve 8 ilçesine, doğal gaz arzı sağladıklarını belirterek, "Önümüzdeki dönemde Arapgir, Arguvan, Doğanyol, Kale ve Pütürge'ye doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz." dedi.
Bu yaptıkları yatırımlarının listesinin çok uzun olduğuna işaret eden Erdoğan, "Şimdi sizlere ben bunları anlatırken şöyle bir düşünün, acaba bu bay bay Kemal ne yaptı? Bunun yaptığı bir şey var mı?" diye sordu.
Ziya Paşa'nın " Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri." sözlerini anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Bay bay Kemal bir zamanlar SSK'nın genel müdürü değil miydi? SSK'nın genel müdürüyken aman ya Rabb'im, o hastanelerimizin hali neydi? Savaş Ay, hayatta olsaydı da onunla yaptığı programları bize o tekrar tekrar gösterseydi. Hastalarımız hastanede ölüyor ve orada rehin, rehine kalıyordu. Bay bay Kemal sen bunların hesabını önce nasıl vereceksin? Rehin oldular, rehine oldular. Şimdi ise bizim muhteşem hastanelerimiz var. Eğitim araştırma hastanelerimiz var. Şehir hastanelerimiz var ve hastanelerimiz dünyada övünç kaynağı. "Şu Kovid'de eğer bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz nice olurdu? İstanbul'da Çam Sakura'mız, Murat Dilmener'imiz ve Feriha Öz hastanemiz olmasaydı halimiz nice olurdu? Ankara'da Bilkent'imiz, Etlik olmasaydı halimiz ne olurdu?"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.