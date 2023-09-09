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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Fotoğraf: Mustafa Kamacı / AA

Yeni Delhi

Görüşmede, Türkiye-Almanya ikili ilişkileri ele alınırken Türkiye-AB diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Almanya Başbakanı Scholz'a, kısa bir süre önce geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, iki ülke arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da görüşmede hazır bulundu.

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