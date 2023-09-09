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İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Etem Geylan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
İzmir'de orman yangını çıktı

İzmir

Alınan bilgiye göre Sarnıç Göleti yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ile 6 dozer yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken bölgeye yakın noktadaki Adnan Menderes Havalimanı'nda hava trafiği bir süreliğine aksadı. Dumanın azalmasının ardından hava ulaşımı normale döndü.


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