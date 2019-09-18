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Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor

Beykoz'da Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerindeki orman arazilerine yapılan 48 kaçak binanın yıkım işlemleri başladı.

Metin Tokgöz   | 18.09.2019
Beykoz'da orman arazisindeki kaçak yapılar yıkılıyor

İstanbul
Beykoz Belediyesi ekipleri, İstanbul Valiliğinden gelen bildirimin ardından orman arazilerinde tespit edilen kaçak yapıların yıkımı için harekete geçti.

Yeni Mahalle, Tokatköy, Dereseki, Anadolu Feneri mahallerinde kaçak yapıların olduğu bölgelerde polis ekipleri güvenlik önlemi alırken Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de gözlemci olarak bulundu.

İlgili kurumlar tarafından kaçak yapıların elektrik, su ve doğalgazları kesilirken ekipler, vatandaşların eşyalarını boşaltmalarının ardından harekete geçerek iş makineleriyle 48 binayı yıkmaya başladı.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada, çalışmalar ve uydu görüntüleriyle İstanbul'da devlet ormanlarına 31 Aralık 2017'den sonra usulsüz yollarla 315 adet muhtelif cinste kaçak yapı inşa edildiği tespit edildiğini ve bu yapıların, 775 sayılı Gecekondu Kanununun 18. maddesi gereğince bulunduğu yer belediyesince yıkılması için 14 ilçenin belediye başkanlığına bildirimde bulunulduğu bildirmişti.

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