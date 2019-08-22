Euro
6.39
Dolar
5.77
BIST 100
94,722.78
Altın
1,495.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'de yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği orman yangınının nedeni araştırılıyor

Mustafa Güngör   | 22.08.2019
İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazar günü başlayıp Seferihisar ve Menderes ilçesine sıçradıktan 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalar sürüyor.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, yangının çıkış nedenini ortaya çıkarabilmek için özel sivil bir ekip kurdu.

Çevredeki vatandaşların bilgisine başvuran ve bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışıyor.

Ormanlık alanı tarayan ekipler, tüm olasılıkları değerlendiriyor.

18 Ağustos Pazar günü saat 13.00 sıralarında Karabağlar ilçesi Tırazlı mevkisinde çıkan yangın, Seferihisar ve Menderes ilçelerine sıçramış, yaklaşık 500 hektarlık alanın etkilendiği yangın, 2 gün 5 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ticaret savaşları ve küresel sistemin geleceği
Yemen’de Körfez koalisyonunun hesapları tutmadı
Kırgızistan siyasetinde güç mücadelesi
İsrail sağında bölünme derinleşiyor
Kızıldeniz’de uluslararası pazarlıklar

Benzer haberler

İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'deki orman yangınının nedeni araştırılıyor

İzmir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Karabağlar Tırazlı'daki yangın kontrol altına alındı

İzmir'deki orman yangınına müdahaleye 'gece uçuşu' desteği

İzmir'deki orman yangınına müdahaleye 'gece uçuşu' desteği
Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı

Seferihisar ve Menderes'deki yangınlar yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı
İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi

İzmir'de yanan ormanlık alanlar havadan görüntülendi