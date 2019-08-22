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Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Ali Rıza Akkır   | 22.08.2019
Muğla'daki orman yangını söndürüldü

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.

Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.

Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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