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Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde bir atta kuduz tespit edilmesi üzerine köy karantinaya alındı.

Orhan Pehlül  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Adıyaman'da bir köy kuduz nedeniyle karantinaya alındı Fotoğraf: Orhan Pehlül/AA

Adıyaman

Çobanpınar köyünde yaşayan Ramazan Sarıdoğan'ın, kendisine ait at tarafından ısırılması üzerine, durum Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Ekiplerce attan alınan numune, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi. İncelemede atın kuduz olduğu tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, köyü karantinaya aldı.

Karantinanın 6 ay süreceği, hayvanların yarından itibaren aşılanacağı öğrenildi.

Sarıdoğan'a ise Kahta Devlet Hastanesinde kuduz aşısı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fethi Gürbüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün karantinaya alındığını söyleyerek, "Kuduz insanlara bulaşan bir hastalık olduğu için çevredeki hayvanları aşılayacağız. Hayvanların giriş ve çıkışlarını yasaklayacağız." dedi.

Sarıdoğan ise "Atın yanına gittiğimde beni ısırdı ve kaçtı, daha sonra ekiplere söyledik. Kuduz çıkınca ben de hastaneye gittim aşılarımı oldum. Geri kalan aşılarımı da olacağım, ihmal etmeyeceğim." diye konuştu.

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