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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da ağır hasarlı 9 bina kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 9 binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Bayrak  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Hatay'da ağır hasarlı 9 bina kontrollü yıkıldı Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Ekiplerin çevresinde önlem aldığı, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 9 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

İşlemlerin ardından kamyonlara yüklenen molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.

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