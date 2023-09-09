Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Osmaniye
Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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