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Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Ersin Şimşek, Muzaffer Çağlıyaner  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Osmaniye'deki orman yangını kontrol altına alındı Fotoğraf: Ersin Şimşek/AA

Osmaniye

Üzümlü Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı söndürme helikopteri, arazöz ve ekip yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan 2 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.


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