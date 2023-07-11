Dolar
26.11
Euro
28.72
Altın
1,929.93
ETH/USDT
1,870.50
BTC/USDT
30,568.00
BIST 100
6,362.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray, Avusturya’nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Serkan Kaya  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki ikili görüşmeleri devam ediyor.

Heyetlerin de katıldığı Scholz görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Düzce'deki selde evlerin yıkıldığı köyde erken tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadı
Melen Çayı'ndaki taşkınlar Kocaali ve Akçakoca ilçelerinde hasara neden oldu
Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında iddianame düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Giresun'da şiddetli yağış nedeniyle taşan dere, fındık bahçelerine zarar verdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson'la bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kacır ile iş insanları Rahmi Koç ve Ali Koç'u kabul etti

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü

Almanya Başbakanı Scholz, Zelenskiy ile Ukrayna'daki durumu görüştü
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yaşananları endişeyle izlediklerini söyledi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa'da yaşananları endişeyle izlediklerini söyledi
Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım

Almanya Başbakanı Scholz: Müslüman karşıtı nefrete yer verilmemesi lazım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet