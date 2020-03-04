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Erdoğan ile Macron İdlib'i görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görüşmesinde İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.

Enes Kaplan   | 04.03.2020
Erdoğan ile Macron İdlib'i görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İdlib ve mülteciler meselesinin ele alındı.

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