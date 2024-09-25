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Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "daha adil bir dünya düzeni" çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, daha adil bir dünya düzenine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Esra Taşkın  | 25.09.2024 - Güncelleme : 25.09.2024
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "daha adil bir dünya düzeni" çağrısı

Paris

Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak üzere gittiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, krizlere ve büyük sorunlara karşı dünyanın bir "çerçeveye ve ortak kurallara" ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ayrıca "daha adil bir dünya düzenine" ihtiyaç olduğunu vurgulayan Macron, bu hedeflerin korunmasında BM ve Guterres'in Fransa'ya güvenebileceğini belirtti.​​​​​​​

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