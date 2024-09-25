BM Raportörü: "Gazze'de kış öncesi 1 milyon kişi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor"
Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Gazze'de kış mevsimi öncesinde 1 milyon kişinin acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Cenevre
Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altında bulunan Gazze'deki ihtiyaçlara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.
"Gazze'de 1 milyon kişi kış öncesi acil barınma malzemelerine ihtiyaç duyuyor." ifadesini kullanan Rajagopal, bu konuda acilen harekete geçilmesi çağrısı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.