Türkiye'den Fransa'ya 24 Nisan kararı tepkisi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "24 Nisan" kararnamesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve Fransa Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ettiğini bildirdi.
Ankara
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan etmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan tepki gösterdi.
Çavuşoğlu, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un '24 Nisan' kararnamesi AİHM ve Fransız Anayasa Mahkemesinin kararlarını açıkça ihlal ediyor. Macron seçim kampanyasında Ermenilere verdiği sözleri yerine getirmeye çalışarak yine popülizm yapıyor. Önce kendi karanlık tarihine baksın. Ruanda soykırımından bu yana çeyrek asır geçti." ifadelerini kullandı.
Macron, dün gece, 24 Nisan'ı sözde Ermeni soykırımını anma günü ilan eden kararnameyi onaylamıştı.
Macron'un bu kararının ardından 24 Nisan, Fransa'nın resmi takvimine işlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.