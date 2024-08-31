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Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz." ifadelerini kullandı.

31.08.2024 - Güncelleme : 31.08.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB ile Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında tercih yapmak mecburiyetinde değiliz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Deniz Harp Okulu Komutanlığı'nda "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Hızır Reis Denizaltımızı 2025, Murat Reis Denizaltımızı 2026 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Kalan 3 denizaltımızı da 2029 yılına kadar tamamlayacağız." dedi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğuyla ilişkilerimizi güçlendirirken, batıyla köklü iş birliğimizi ilerletmenin yollarını arayacağız. Biz birilerinin iddia ettiği gibi Avrupa Birliği'yle Şangay İşbirliği Teşkilatı arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde değiliz." ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Masal) denilen mavi vatandaki haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin hukukunun çiğnenmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha bir asır önce bir arada yaşadığımız halklarla bugün aramızda sınırların olması, gönül coğrafyamızdan kopacağımız anlamına gelmez." dedi.

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