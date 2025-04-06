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Çorum'da yol kenarındaki toprak bölgeye çarpan tur otobüsündeki 15 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bir tur şirketine ait otobüsün yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Serdar Coşkun  | 06.04.2025 - Güncelleme : 06.04.2025
Çorum'da yol kenarındaki toprak bölgeye çarpan tur otobüsündeki 15 kişi yaralandı

Çorum

Adana Altın Portakal Çiçeği Festivali'nden dönen kişileri taşıyan, sürücüsü henüz belirlenemeyen 28 AL 323 plakalı özel bir tur şirketine ait otobüs, Yozgat-Çorum kara yolu Elicek köyü yakınlarında yoldan çıkarak, yol kenarındaki toprak bölgeye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre, 54 kişinin bulunduğu otobüste 15 kişi yaralandı.

Bulundukları yerde sıkışan bazı yaralılar, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince otobüsün camından tahliye edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin kaza yerinde çalışmaları sürüyor.

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