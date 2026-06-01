Çorum'da bayram dönüşü D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçiren vatandaşların dönüşleri devam ediyor.

Bayram tatilinin sona ermesiyle yola çıkan sürücüler, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan önemli güzergahlardan biri olan D-100 kara yolunun Osmancık geçişinde yoğunluk oluşturdu.

Özellikle ilçe merkezindeki kavşaklarda araç kuyrukları oluşurken, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

Bölgede etkili olan yağışlar da trafiğin artmasına ve akışın yavaşlamasına neden oldu.