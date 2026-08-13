Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, düzenlediği ile ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, düzenlediği ile ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor" dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Mısır’ın El Alameyn kentinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor" ifadesini kullandı.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "(Bakan Fidan ile yaptığımız görüşmede) İsrail’in Suriye’nin egemenliğine yönelik bütün saldırılarına karşı olduğumuzu ve kınadığımızı ifade ettik" diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, “(Türkiye ile) Sudan’ın toprak bütünlüğünü destekleme ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam olarak mutabıkız” dedi.