Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati: Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor

Safiye Karabacak
13 Ağustos 2026•Güncelleme: 13 Ağustos 2026
Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, Mısır’ın El Alameyn kentinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye ve Mısır ilişkileri hakikaten güçlü temellere dayanıyor" ifadesini kullandı.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, "(Bakan Fidan ile yaptığımız görüşmede) İsrail’in Suriye’nin egemenliğine yönelik bütün saldırılarına karşı olduğumuzu ve kınadığımızı ifade ettik" diye konuştu.
Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, “(Türkiye ile) Sudan’ın toprak bütünlüğünü destekleme ve bölünmeyi kesin şekilde reddetme hususunda tam olarak mutabıkız” dedi.