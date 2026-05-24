Yollarda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu sürüyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Sakarya, Düzce ve Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler yoğunluğa neden oluyor.

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek için İstanbul ve çevre illerden hareket edenlerin otoyoldan geçişleri devam ediyor.

"İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı" olarak tabir edilen Anadolu Otoyolu'nun Bolu, Düzce ve Sakarya kesimlerinin bazı bölümlerinde Ankara yönünde bayram tatiline gidenler nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

[1/16] Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla birçok sürücünün yola çıkması nedeniyle Ankara istikametindeki İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi mevkisinde yoğunluk yaşanıyor. Trafiğin düşük hızda ilerlemesi araç kuyruğuna neden oluyor. Hasarlı trafik kazaları ve araç arızaları da ulaşımı yavaşlatıyor.

Otoyolun İstanbul istikametinde ise trafik normal akışında ilerliyor.

Jandarma, polis ve Karayolları ekipleri, bölge genelinde görevlerini sürdürüyor.

Otoyolun Bolu kesimi Ankara yönünde Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışının yavaş ilerlemesi sonucu araç kuyruğu oluşuyor.

Otoyolun Kocaeli geçişi İzmit ilçesi Hatipköy Mahallesi mevkisinde akıcı yoğunluk görülüyor.

Otoyolda şeritlerin 2'ye düştüğü mevkide sıkışıklık yaşanıyor. İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, otoyolda denetimlerde bulunuyor.

Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara yönünde ise yoğunluk yaşanmıyor.

Otoyolun Düzce kesimi Gölyaka ve Düzce gişeleri arası ile Üçköprü ve Kaynaşlı mevkilerinde araçlar yavaş seyrediyor.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Bolu Dağı geçişi ile Düzce giriş ve çıkışlarında ulaşım akıcı yoğunlukta ilerliyor.

Otoyolun Sakarya geçişi Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesi mevkisinde akıcı yoğunluk görülüyor. Bölgede trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Fotoğraf : Sefa Tetik/AA

İstanbul-Samsun kara yolunda önlemler artırıldı

Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanan İstanbul-Samsun kara yolundaki önemli geçiş güzergahlarından Amasya’nın Merzifon ilçesinde trafik denetimlerine ağırlık verildi.

Bayramı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, İstanbul-Samsun kara yolunun Merzifon güzergahında yoğunluk oluşturuyor.

Trafik akışında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, bölgede denetimlerini artırdı.

Ekipler, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, hız limitlerine uymaları, araç takip mesafelerini korumaları, sürüş esnasında cep telefonu kullanılmaması ve mola vermeleri konularında bilgilendirmede bulunuyor.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde asayiş ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla 1506 emniyet ve jandarma personelinin 179 araçla sahada olacağı bildirildi.

İstanbul-Tekirdağ kara yolunda önlemler artırıldı

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyenler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite Kavşağı mevkilerinde akıcı yoğunluk oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Tekirdağ kara yolunda trafik akışının güvenli şekilde sağlanması amacıyla 30 ekip ve 82 trafik personeli görev yapıyor.

Güzergahta bulunan 7 ana ışıklı kavşakta ekiplerce gerekli tedbirler alınarak, trafik yoğunluğu en aza indirilmeye çalışılıyor.

Kent genelinde ise 79 trafik ekibinde 444 trafik personeli denetim ve uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Açıklamada, vatandaşların trafikte geçirdiği süreyi azaltmak, güvenli ulaşımı sağlamak ve bayram tatili süresince yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve görevli personelin uyarı ile işaretlerine dikkat etmelerinin önem taşıdığı bildirildi.